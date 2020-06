Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano fa il punto in casa gialloblù parlando di vari argomenti. Le sue dichiarazioni

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato delle ultime voci di mercato che riguardano il club gialloblù e ha parlato anche della ripartenza e del futuro di Kulusevski, in prestito dalla Juve fino al 30 giugno. Ecco le sue parole a Radio Marte riportate da ParmaLive.

LA RIPARTENZA – «Emozionati di giocare la prima della nuova Serie A? Non siamo emozionati, siamo pronti e contenti di ricominciare. L’interruzione di Parma-Spal fu l’inizio della confusione, c’era stato tanto tempo per decidere cosa fare e anche ora per la ripresa è stato tutto un rincorrersi. Noi eravamo pronti in qualsiasi modo a riprendere, anche ci fossero stati i ritiri, dire che alla fine siamo soddisfatti è una parola grossa, però siamo contenti di ricominciare».

KULUSEVSKI – «Mica si capisce, con la scusa che c’è tempo ora il tempo sta passando. Non so se dipende dalla FIGC, dalla FIFA o da chi, ma guardando in casa mia un po’ di preoccupazione c’è, sarebbe stato meglio prendere una decisione univoca, voi chiedete notizie a noi, noi siamo più confusi di voi. Bisogna risolverla nel migliore dei modi. Tutti abbiamo prestiti e cose del genere, io ne ho pochi e lui è nei pochi però è uno che conta tanto per me».

LOZANO – «Certo che è un nome interessante, è un giocatore importante ma dobbiamo vedere un po’ come saremo messi dopo il COVID-19 con gli ingaggi e tutto, se non ci sono determinate entrate, anche noi avremmo le ossa abbastanza rotte. Sepe? Prima al Napoli non giocava, ora che è mio perché lo dovrei ridare».