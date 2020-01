Parma, Faggiano: «Pinamonti ed Esposito? Li vorrebbero tutti, aspettiamo e vediamo»

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato sulle pagine di Tuttosport del mercato degli emiliani

KARAMOH – «Il ragazzo viene da un infortunio, aspettiamo un attimo: ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto e abbiamo investito su di lui. Io lo terrei, poi nel mercato è sempre tutto da vedere, non si può mai dire».

MERCATO INVERNALE – «Sto cercando prima di tutto di non fare danni. La squadra ha 28 punti, ma abbiamo avuto parecchie defezioni: mi accontenterei, si fa per dire, di fare gli stessi punti dell’ andata, ma sarà dura. Il mio obiettivo è salvarsi quanto prima, inutile fare calcoli cambia sempre. Stiamo sempre sul chi va là».

ESPOSITO E PINAMONTI – «Sono due giocatori che vorrebbero tutti. Però bisogna pensare al bilancio riguardo Pinamonti e su Esposito c’ è da aspettare, non so se il giocatore possa andare via: dipende dall’Inter ma anche dal ragazzo, dalla voglia di crescere nell’Inter»