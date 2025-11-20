Parma, ancora una tegola per Cuesta: si fa male questo giocatore. Il tecnico dei Ducali è in emergenza in difesa

Parma, non ci sono buone notizie per Cuesta. Si è fermato anche Ndiaye per un principio di pubalgia. Scelte obbligate in difesa per i Ducali

In casa Parma continua a crescere la lista degli indisponibili, un problema che sta mettendo alla prova l’intera struttura difensiva della squadra. L’ultimo stop riguarda Abdoulaye Ndiaye, che nelle ultime ore ha accusato un principio di pubalgia. Un fastidio che richiederà visite specialistiche e ulteriori esami per comprenderne l’entità, ma che ha già una conseguenza immediata: il difensore senegalese non sarà convocabile per la delicata trasferta di Verona. Un’assenza che si aggiunge a quella di Alessandro Circati, complicando ulteriormente i piani di mister Carlos Cuesta.

Per il Parma, che punta a mantenere solidità e continuità in una fase cruciale del campionato, diventa inevitabile ridisegnare il reparto arretrato. A protezione della porta crociata ci sarà così Mariano Troilo, pronto a formare una coppia tutta argentina insieme a Lautaro Valenti. Una scelta quasi obbligata, considerando che l’unico altro centrale disponibile in rosa è Nicolas Trabucchi. Cuesta, dunque, dovrà affidarsi a una linea difensiva ridotta ai minimi termini, sperando che la compattezza della squadra possa sopperire alle assenze.

Per Troilo si prospetta una giornata particolarmente importante: sarà infatti la sua prima gara da titolare in Serie A. Il difensore argentino aveva già assaporato l’emozione di partire dall’inizio nella sfida di Coppa Italia contro lo Spezia, ma il debutto nel massimo campionato era stato più complicato del previsto. Nella partita contro il Genoa, il suo ingresso in campo si era trasformato rapidamente in un episodio da dimenticare, con un rigore causato a pochi minuti dal suo arrivo sul terreno di gioco. Un esordio difficile, che però non ha scalfito la fiducia dello staff tecnico.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La risposta di Troilo è infatti arrivata nella gara successiva contro il Milan, quando è stato chiamato a subentrare a Ndiaye all’inizio del secondo tempo. In quella occasione il giovane difensore del Parma ha dimostrato personalità, attenzione e un rendimento decisamente superiore rispetto alla sua prima apparizione. Ha concesso pochissimo agli attaccanti rossoneri, contribuendo in maniera concreta alla rimonta crociata e mostrando qualità che Cuesta desiderava vedere confermate.

Ora, con la trasferta di Verona alle porte e con l’emergenza difensiva che pesa sul Parma, Troilo avrà una nuova opportunità, questa volta dall’inizio. Dovrà sfruttarla per convincere il suo allenatore di poter rappresentare una risorsa affidabile anche nel medio periodo, soprattutto in un momento in cui la squadra ha un disperato bisogno di certezze. La sfida di Verona, dunque, non sarà soltanto un test per il Parma, ma anche un banco di prova fondamentale per il giovane difensore argentino.