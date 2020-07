Parma, infortunio per Cornelius: problema al flessore della coscia destra

L’attaccante del Parma, Andreas Cornelius, è stato sostituito per un problema al flessore della coscia destra nel match contro il Milan

L’attaccante del Parma, Andreas Cornelius, ha chiesto il cambio al 14′ del primo tempo durante il match contro il Milan a San Siro. Il calciatore danese ha accusato un problema al flessore della coscia destra. Al suo posto è entrato Karamoah.

Nei prossimi giorni lo staff medico del Parma effettuerà accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio di Cornelius. Il mister Roberto D’Aversa spera in un recupero veloce per lo sprint finale del campionato.