Parma Inter: le tre cose che non hai notato del match di Serie A

Ecco le tre curiosità sulla sfida delle ore 18, Parma Inter: partita valida per la trentunesima giornata di Serie A 2024-2025.

Parma-Inter è stata la gara che non ti aspetti: 0-2 nel primo tempo, fin qui tutto normale; 2-2 nel finale, per un punto che regala ai padroni di casa certezze in più e due in meno ai nerazzurri che si vedono a +4 sul Napoli, che deve scendere in campo lunedì a Bologna. Ecco tre episodi “minori” dell’incontro.