Parma, interesse per Caviglia della Juventus: si valuta il prestito

Il Parma avrebbe mostrato il proprio interesse per Nicolussi Caviglia, centrocampista in forza alla Juventus

Il Parma vuole puntare dritto a Nicolussi Caviglia, giocatore della Juventus, per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Le due società si incontreranno la prossima settimana per cercare di trovare un accordo secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Il direttore sportivo ducale Carli imposterà la trattativa in prestito con diritto di riscatto in modo da convincere la dirigenza bianconera. Nella prossima settimana si attende la fumata bianca dell’operazione.