Parma-Juve: Pirlo ha appeso un cartello nello spogliatoio… Il retroscena verso il match del Tardini

Su La Gazzetta dello Sport si sottolinea l’importanza di Juve-Parma per i bianconeri di Andrea Pirlo. Così, senza tempo per allenare, dovrà tornare a vincere: l’Inter gioca in casa con lo Spezia e in quella corsa per lo scudetto non si può andare piano.

Davanti, si riparte da Ronaldo e da Morata, con un cartello idealmente appeso in spogliatoio: vietati i colpi di tacco perché Pirlo – eufemismo –non ha gradito quello di Morata di mercoledì.