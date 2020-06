Parma, Kulusevski posta la foto del rigore non dato. Poi la cancella

Dejan Kulusevski, fantasista del Parma, ha pubblicato e poi rimosso una foto con il fallo da rigore non concesso contro l’Inter

Giornata ricca di polemiche arbitrali quella appena conclusasi. E anche Parma-Inter non è esente da dispute. Su tutte, il fallo di Barella su Kulusevski in area di rigore e non fischiato dall’arbitro.

Il fantasista del Parma, che a fine stagione si trasferirà alla Juventus, non ci sta e sul proprio profilo Instagram ha pubblicato e poi rimosso una storia che riprende, zoomato, l’attimo in cui il centrocampista dell’Inter lo sgambetta.