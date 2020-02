Parma Lazio, D’Aversa contro l’arbitro: «Ha fatto errori clamorosi» – VIDEO

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta subita contro la Lazio al Tardini. Le sue parole

«Gli episodi sono chiari, un errore umano ci sta, non capisco perché non siano andati a rivederlo. A volte la linea aumenta, le immagini ci sono e non ci sono. Non siamo noi a mettere in dubbio le situazioni, sono certi comportamenti: c’è il VAR, perché non utilizzarlo? Poi la decisione magari era giusta, discuto che ci deve essere collaborazione»