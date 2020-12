Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro la Juventus: le sue dichiarazioni

PARTITA – «Abbiamo avuto la prima occasione con miracolo fortunoso di Buffon su tiro di Kucka. Quando giochi con le squadre così devi realizzare il 100% di quello che crei. Eravamo alla terza partita in una settimana e l’uno-due ci ha tagliato le gambe. Dobbiamo ritrovare le forze. Dobbiamo cercare di fare gol quando creiamo le occasioni».

GOL DI KULUSEVSKI – «Non abbiamo marcato alle spalle. C’è stata una disattenzione, eravamo messi bene come linea. Queste squadre non ti perdonano e poi diventa ancora più in salita. È un dazio che paghiamo, abbiamo la fortuna di giocare di nuovo martedì. La Juve non era la squadra più adatta da affrontare con questo calo energetico».