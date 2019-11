Parma, novità da Colecchio: differenziato per Inglese e Gervinho

Ecco il comunicato ufficiale del Parma dopo l’allenamento odierno: le ultime su Inglese, Gervinho e Cornelius dopo i rispettivi infortuni

Il Parma, attraverso il proprio sito ufficiale, ha rilasciato alcune novità riguardanti l’ultima sessione di allenamento. Ecco il comunicato del club crociato.

«Riccardo Gagliolo e Dejan Kulusevski sono rientrati dagli impegni con la Svezia. Programma di lavoro differenziato per Gervinho e Alberto Grassi. Giuseppe Pezzella è rimasto a riposo per una gastro-enterite febbrile. Andreas Cornelius e Yann Karamoh sono stati sottoposti a terapie. Lavoro differenziato e terapie per Roberto Inglese».