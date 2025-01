Parma, Pecchia: «Tanta amarezza, ma non delusione. Abbiamo bisogno di una cosa»

Le parole di Fabio Pecchia, allenatore del Parma, nel post partita della sfida di Serie A contro il Venezia. Tutti i dettagli in merito

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato a Dazn nel post partita della sconfitta contro il Venezia.

CALCIATORI STANCHI –«Dobbiamo giocare le partite, ora abbiamo bisogno di energie. Dobbiamo ricercare da tutti, anche per tutto quello che c’è attorno, con le voci di mercato e il resto. E comunque Sohm è rimasto dentro novanta minuti».

DIFESA –«Anche a Genova avevamo lavorato molto bene, di squadra. E così anche a Torino. Hanno trovato sfogo sui quinti. Sono contento per Vogliacco, ma quello che mi è piaciuto di più è la risposta di tutti, la voglia di stare dentro».

COSA AVEVA CHIESTO –«E’ entrato il discorso tecnico: loro si sono chiusi, anche bene. Senza un palleggio fluido si complica la situazione. Per caratteristiche diverse siamo entrati in modo diverso, non abbiamo concesso nulla, tenuto il campo con lucidità e qualità. Abbiamo creato tante situazioni ed il portiere ha fatto grandi parate. C’erano pochi spazi, li abbiamo trovati nella ripresa e siamo stati dentro la metà campo avversaria».

FISCHI –«Ho applaudito come faccio di solito verso la tribuna, sono uscito e ho salutato chi mi salutava. Ero preso dalla spiegazione di Fourneau e sono andato in spogliatoio».