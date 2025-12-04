Parma, Pellegrino: «Sono contento di quanto stiamo facendo anche se bisogna migliorare. Su Cuesta dico questo...»

Parma, Mateo Pellegrino ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘SportMediaset’. Le parole dell’attaccante argentino sulla stagione

COME STA E COME STA ANDANDO AL PARMA – «Molto bene, bene in generale. La stagione sta ancora cominciando, dobbiamo migliorare, fare tante cose meglio di quello che stiamo facendo, però per me andrà bene, stiamo migliorando in tanti aspetti. Sono contento, so che possiamo fare meglio, però sono contento».



COME SI STA AMBIENTANDO – «L’italiano bene, devo migliorarlo ancora, faccio un po’ di fatica a parlarlo. A Parma mi trovo benissimo, sono arrivato a fine gennaio, l’ambientamento è andato bene e mi trovo molto bene in questa città».

DIFFERENZE TRA CALCIO ARGENTINO E ITALIANO – «Ci sono tante differenze, qua è molto più tattico, si preparano molto di più le partite, soprattutto nel lavoro tattico, lì in Argentina invece è più una guerra, molta lotta nella partita. Sono queste le differenze più importanti che vedo».



CUESTA – «In più che abbiamo una voglia incredibile, voglia di imparare, di migliorare ogni giorno, perché come hai detto siamo giovani, però è vero anche che a volte manca un po’ quell’esperienza per chiudere le partite per esempio, o la maniera di affrontarla, però l’importante è quello, che abbiamo voglia di imparare e migliorare ogni giorno».