Parma Pizzarotti: «Faggiano rimarrà nella storia di questo club per sempre»

Il presidente del Parma, Pietro Pizzarotti, ha salutato Daniele Faggiano, prossimo direttore sportivo del Genoa

Pietro Pizzarotti, presidente del Parma, ha salutato sul sito ufficiale del club Daniele Faggiano che oggi ha risolto consensualmente il contratto con il club ducale.

PIZZAROTTI – «Le nostre strade prendono cammini differenti ma l’affetto e l’amicizia resteranno per sempre. In questi quattro anni con il Direttore c’è stato un rapporto particolare. Schietto, sincero, intenso. Anche questo è stato uno dei fattori che ci ha permesso di crescere insieme. Quando Daniele ci ha fatto capire di voler cercare nuovi stimoli e di volere mettersi alla prova in un progetto dove avrà responsabilità ancora più ampie, seppure con dispiacere, abbiamo pienamente compreso la sua scelta. Gli auguriamo di continuare a togliersi soddisfazioni nelle sue future esperienze professionali, con la consapevolezza da parte di entrambi che il lavoro svolto insieme rimarrà per sempre nella storia del Parma».