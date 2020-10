Parma Spezia, i convocati di Italiano: torna Ricci, ecco perchè

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Parma: in gruppo anche Matteo Ricci, ecco perchè

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Parma. Come comunicato dallo Spezia torna anche Ricci: «Regolarmente in gruppo anche Matteo Ricci, risultato negativo ai tamponi di controllo effettuati nei giorni seguenti al riscontro della debole positività, erroneamente rilevata nei controlli di inizio settimana».

PORTIERI: 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 94.PROVEDEL

DIFENSORI: 7.SALA, 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 39.DELL’ORCO, 69.VIGNALI

CENTROCAMPISTI: 6.MORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 16.BARTOLOMEI, 24.ESTEVEZ, 26.POBEGA, 27.DEIOLA

ATTACCANTI: 11.GYASI, 17.FARIAS, 18.NZOLA, 31.VERDE, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI