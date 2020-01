Parma, Sprocati out contro la Roma in Coppa Italia: il motivo

Sprocati salta la sfida di Coppa Italia di questa sera fra Parma e Roma: ecco la ragione dell’esclusione dell’attaccante

Mattia Sprocati non scenderà in campo nel corso di Parma-Roma, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

Come si apprende dal comunicato del club crociato, il giocatore non potrà essere a disposizione di mister D’Aversa a causa di un grave problema familiare. Al suo posto fra i convocati c’è Patricio Alexis Goglino.