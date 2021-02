Allo stadio Tardini, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Parma e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Tardini”, Parma e Udinese si sono affrontate nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2020/21. Rimonta dei bianconeri nel secondo tempo: una gran prima frazione dei ducali che sono andati avanti con Cornelius e Kucka su rigore, poi l’1-2 di Okaka di testa e sempre di testa il 2-2 di Nuytinck.

Sintesi Parma Udinese 2-2 MOVIOLA

3′ Gol Cornelius – Parma subito in vantaggio. Colpo di tacco di Hernani, Pezzella scarica a Hernani, Mihaila lascia nuovamente il pallone al terzino che mette dentro un gran pallone per Cornelius che anticipa tutti e trova l’1-0.

6′ Occasione Karamoh – Grande azione dell’ex Inter sulla fascia: passaggio rasoterra al centro e Mihaila per poco non arriva al tap-in.

14′ Occasione Cornelius – Ancora cross di Pezzella e ancora colpo di testa di Cornelius ma miracolo di Musso che a mano aperta riesce a salvare l’Udinese.

17′ Occasione Zeegelaar – Sponda di Llorente per il laterale mancino che dall’interno dell’area spara alto. Che chance sprecata!

31′ Gol di Kucka su rigore – Gran giocata di Mihaila che entra in area, doppio passo su Becao che lo stende. Rigore netto. Dal dischetto Musso intuisce ma non basta: gol del 2-0 di Kucka con un gran rigore.

41′ Occasione Karamoh – Il Parma spreca una grande occasione in contropiede: Karamoh infatti sbaglia l’ultimo passaggio per l’inserimento di Mihaila.

45′ Occasione Mihaila – Ottima azione del Parma: lancio lungo sul romeno, fucilata e gran parata a mano aperta del portiere argentino.

47′ Occasione Kucka – Gran tiro dalla distanza di Kucka e palla vicina al palo alla destra di Musso.

64′ Gol Okaka – Gran palla di De Paul dalla destra e colpo di testa vincente di Okaka, entrato 3 minuti fa. Classico gol dell’ex.

72′ Occasione Man – Triangolo in area con Mihaila, un rimpallo favorisce Dennis Man che calcia in mezza rovesciata e spara alto. Proteste per un tocco precedente di Nuytinck sul piede del numero 98.

75′ Gol annullato a Ouwejan – Ancora De Paul, grandissimo secondo tempo per lui, va sul fondo e pennella per Ouwejan che di testa fa 2-2. Irrati annulla perché il pallone di De Paul ha superato la linea di fondo.

80′ Gol di Nuytinck – Punizione pennellata dalla sinistra di Ouwejan e Nuytinck anticipa Bruno Alves, appena entrato, e trova il 1° gol in questa serie A e soprattutto il 2-2.

87′ Occasione Nestorovski – Ancora una gran palla dalla destra, stavolta di Molina, per il colpo di testa di Nestorovski e palla a lato. Si dispera l’ex Palermo.

89′ Occasione Gagliolo – Cornelius lavora una gran palla e serve Gagliolo che colpisce con il destro mandando il pallone a fil di palo e sprecando una ghiottissima chance.

93′ Occasione Cyprien – Bellissimo calcio di punizione del centrocampista, dalla lunga distanza: palla che si abbassa e che esce non di molto.

Parma Udinese 2-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 3′ Cornelius, 32′ rig. Kucka (P); 64′ Okaka, 80 Nuytinck (U)

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella Giu. (79′ Laurini); Kucka, Brugman (70′ Cyprien), Hernani (66′ Grassi); Karamoh (66′ Man), Cornelius, Mihaila (79′ Bruno Alves).

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao (46′ Molina), Nuytinck, Bonifazi; Stryger Larsen, De Paul, Arslan (87′ Makengo), Walace (46′ Nestorovski), Zeegelaar (67′ Ouwejan); Pereyra, Llorente (60′ Okaka).

ARBITRO: Massimiliano Irrati di Pistoia

NOTE: AMMONITI: Brugman, Cornelius, Bani, Mihaila, Hernani, Man, Conti (P); Zeegelaar, Musso, De Paul, Pereyra (U)