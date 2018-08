Parma-Udinese, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Parma-Udinese, 1ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo un rush finale piuttosto intenso sul mercato, Parma e Udinese chiedono al campo risposte ai tanti interrogativi con cui hanno preso posto ai blocchi di partenza del campionato. A D’Aversa il compito di assemblare i tanti tasselli ereditati dal lavoro svolto dal ds Faggiano, a Velazquez quello di valorizzare gli innesti estivi miscelandoli alla struttura confermata dopo un’annata alquanto travagliata.

Fischio d’inizio sulla stagione al Tardini di Parma, ore 20:30, quando si accenderà la sfida tra le due squadre. Entrambe determinate a partire con il piede giusto per spianare la strada verso il principale obiettivo stagionale: il mantenimento della massima categoria.

Parma-Udinese: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Parma-Udinese: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Parma-Udinese: probabili formazioni e pre-partita

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Gobbi; Barillù, Stulac, Grassi; Biabiany, Inglese, Di Gaudio.

Allenatore: D’Aversa

Per lo storico ritorno in Serie A dl Parma dopo il fallimento e la successiva rinascita, mister D’Aversa sembrerebbe optare per un 4-3-3 con Sepe tra i pali e Gobbi esterno difensivo sinistro favorito a discapito di Dimarco. Dovrebbero esordire anche gli ultimi arrivati Grassi ed Inglese, non ci sarà Gervinho, con lui Ciciretti. Di Gaudio e Biabiany completeranno il tridente d’attacco.

UDINESE (4-2-3-1): Nicolas; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Mandragora, Fofana; De Paul, Barak, Pussetto; Lasagna.

Allenatore: Velazquez

Velazquez cerca di andare sul sicuro al suo personale esordio in A. 4-2-3-1 è lo schema scelto sin dall’inizio del raduno e che mai finora ha abbandonato. Pare che Scuffet non ci sarà tra i pali, spazio a Nicolas, davanti a lui Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong e Samir. Mandragora e Fofana sono il tandem di mediani che in avanti avranno De Paul, Barak e Pussetto. Unica punta Lasagna.

Parma-Udinese: i precedenti del match

L’ultima volta che Parma ed Udinese sono scontrati era nella stagione 14-15, col presagio che tutto stesse per finire per gli emiliani, dato che tale gara subì un rinvio. Nel recupero vinsero i gialloblù 1-0 con rete di Varela. Altro 1-0 (risultato più frequente nella storia di tale gara) anche l’anno prima con in rete Amauri, precedono 12-13 Parma-Udinese 0-3 (Muriel, Muriel, Pereyra), 11-12 Parma-Udinese 2-0 (Biabiany, rig. Giovinco) 10-11 Parma-Udinese 2-1 (rig. Crespo, Di Natale, Crespo)

Parma-Udinese: l’arbitro del match

Calvarese è il primo fischietto della terna con l’assistenza di Santoro e Bresmes, quarto uomo Di Martino. Al controllo VAR Aureliano con Schenone.

Parma-Udinese Streaming: dove vederla in tv

Parma-Udinese sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.