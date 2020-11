Parolo: «La Lazio è viva. Abbiamo mandato un segnale contro lo Zenit»

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha parlato al termine del match di Champions League contro lo Zenit

«Dovevamo venire qui a fare punti. Loro si giocavano tutto e sono partiti aggressivi. Abbiamo avuto delle difficolta a trovare le nostre trame di gioco, ma loro erano molto aggressivi. Sono stati bravi in area. Se giocano in Champions qualche qualità ce l’hanno. Bravi noi a reagire, anche chi è entrato in campo. Questo è lo spirito di squadra, che sa sopperire alle assenze importanti. Avere un gruppo che dimostra di esserci è un segnale importante che volevamo dare a tutto l’ambiente. Per come avevamo preparato la gara abbiamo dovuto trovare delle contromisure. Se non avessimo preso gol, la partita sarebbe potuta finire diversamente. La squadra era viva. Abbiamo reagito immediatamente».