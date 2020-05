Partite Bundesliga in tv oggi, il programma di mercoledì 27 maggio. In campo il Lipsia per il secondo posto, lo Schalke a Dusseldorf

Proseguono le emozioni della Bundesliga. Si torna in campo anche questa sera, con un match davvero interessante: il Lipsia, infatti, sfiderà l’Hertha Berlino per cercare di strappare il secondo posto al Dortmund. In serata sarà il momento dello Schalke 04, ecco il programma completo: