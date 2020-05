Partite in chiaro serie A, possibile incontro con Sky per trovare una soluzione. Spadafora continua il pressing sulla Lega

Continua il pressing da parte del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per poter mandare in chiaro le prossime partite di serie A, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Il Ministro, si legge, insiste con la Lega: nei confronti di Sky si chiede la diretta gol, oppure un match a giornata disponibile per tutti. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere nuovi incontri.