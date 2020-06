Partizan Belgrado-Stella Rossa: 20mila tifosi allo stadio – FOTO

Il derby tra Partizan Belgrado e Stella Rossa si è giocato con lo stadio gremito di tifosi senza alcun vincolo di distanziamento

Ieri il Partizan Belgrado di Savo Milosevic ha sconfitto 1-0 la Stella Rossa di Stankovic con un gol di Natcho e vola in finale di Coppa di Serbia. Ma non è questa la notizia.

La novità è che il derby è stato giocato a porte aperte, qualcosa a cui ormai non siamo abituati viste le misure di distanziamento sociale adottate in tutto il mondo. 20.000 erano gli spettatori presenti sugli spalti. Le autorità serbe hanno recentemente tolto ogni tipo di restrizione — ma non le norme di distanziamento sociale — dopo che il primo giugno si è registrato il numero più basso (18) di nuove positività, e sono rimaste sulle loro decisioni anche quando, cinque giorni dopo, i nuovi casi giornalieri sono quintuplicati. Nel Paese balcanico sono oltre 12mila i casi confermati di Covid-19.