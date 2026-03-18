Pastore a LazioNews24: «La vittoria di Sarri col Milan è stata sorprendente, adesso i rossoneri devono fare attenzione ad una cosa»

Il noto giornalista Giuseppe Pastore ha detto la sua in merito alla corsa Champions ed Europa League e alla lotta salvezza in Serie A

Intervistato in esclusiva da LazioNews24, il noto giornalista ed opinionista Giuseppe Pastore ha fornito la propria analisi sul campionato di Serie A per quanto concerne la lotta salvezza e la corsa alla qualificazione per le coppe europee.

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SU LAZIO MILAN – «La vittoria è sorprendente, la partita però no. Nel senso che è stata una partita simile a quella di Coppa Italia di dicembre e Allegri è ricaduto negli stessi errori. E’ caduto nella stessa trappola organizzata da Sarri che rimane un allenatore di altissimo livello nella preparazione delle singole partite. Ha portato il Milan dove voleva lui, in maniera anche un po’ sorprendente perché uno si poteva aspettare un Milan un po’ più basso, come al solito per non concedere alla Lazio la verticalità e la profondità, cosa che invece è successa tutte le volte nel primo tempo fino al gol della Lazio. Mi aspettavo una Lazio d’orgoglio, di cuore, anche per via del ritorno del pubblico, doveva aspettarselo anche il Milan che però è sembrato un po’ schiacciato dal nervosismo e dall’ansia di dover accorciare le distanze dall’Inter. Questo è un aspetto che tendiamo a non considerare… il vantaggio psicologico di poter accorciare dall’Inter, ma anche l’ansia e il peso di doverlo fare perché tutti i tifosi si aspettano che tu lo faccia. La Lazio invece era, per motivi anche un po’ tristi, più libera mentalmente, più serena e ha giocato come se fosse la partita della stagione. Cambia poco a livello di classifica, però si capisce che affrontare le grandi, come è successo anche contro la Juve quest’anno in campionato entrambe le volte, dà alla Lazio uno stimolo particolare».

CORSA CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE – «Penso che il Napoli abbia risolto i suoi problemi e ha un calendario anche piuttosto semplice e soprattutto ha giocatori che stanno rientrando, come De Bruyne; cosa che porterà la squadra di Conte tra le prime quattro. Il Milan ha un ampio vantaggio ma deve fare attenzione a non rilassarsi troppo anche perché è una squadra che fa fatica a vincere tutte le partite, non ha partite facili. Il Milan ha sofferto anche Cremona e a Pisa. Dietro ha due squadre come Juve e Como che stanno andando fortissimo, potrebbero anche fare dei filotti e quindi riavvicinarsi. E’ molto importante il prossimo turno in cui c’è Milan-Torino: se i rossoneri non vincono si riapre completamente il discorso. E poi appunto ci sono Juve e Como, la Roma penso sia tagliata fuori per la Champions e avrà da giocarsi le sue chance in Europa League. Per l’Europa League direi la perdente della volata Champions tra Milan, Juve e Como, più la Roma. Non so se l’Atalanta e il Bologna hanno voglia e tempo di rientrare. L’Atalanta ha un obiettivo importante, può arrivare in Europa League attraverso la Coppa Italia e questo è un aspetto che bisogna ricordare».

LOTTA SALVEZZA – «Guarda, io sono sempre stato un grande estimatore del Cagliari di Pisacane quest’anno, ma non mi è per niente piaciuta la sconfitta di Pisa per come è arrivata, per l’atteggiamento che la squadra ha mostrato, perché si sentiva già salva o si sentiva tranquilla contro una squadra che ha giocato la sua partita. La sconfitta del Cagliari ci dimostra che tutte le partite sono fonte di insidie, se non hai la testa giusta. Il Cagliari farà bene a ritrovarla. Il discorso che vale per Chivu che sta un po’ adesso soffrendo l’alta pressione della volata scudetto, vale anche per Pisacane, che non ha mai fatto una stagione intera da professionista e quindi non sappiamo come reagirà. Il Cagliari deve fare attenzione, perché ora che la Cremonese potrebbe cambiare allenatore, il che è una svolta che potrebbe anche restituirle smalto. Credo che la Fiorentina, per vari motivi, sia fuori dalla lotta per la salvezza. Alla fine, al novanta per cento sarà però una questione Lecce-Cremonese. Il Lecce ha un bruttissimo calendario, secondo me però è una squadra che ha una solidità e una fiducia nei suoi mezzi che potrebbe farle fruttare quei sei-sette punti che potrebbero bastare. La Cremonese ha tante partite importanti dove però deve muovere la classifica e fare sette-otto punti nelle prossime tre-quattro partite».

L’INTERVISTA COMPLETA A GIUSEPPE PASTORE SU LAZIONEWS24.COM