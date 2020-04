Pato: «Quanto mi manca il Milan! Gattuso? Non pensavo avrebbe fatto l’allenatore»

Pato ha parlato a 360° dell’emergenza Coronavirus in Brasile e della stagione del Milan. Le sue parole.

Alexander Pato ha parlato a tutto tondo sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Queste le parole dell’attaccante brasiliano.

MILAN – «Seguo molto il Milan. Quando riesco guardo qualche partita, altrimenti mi documento: se sbirciaste i miei collegamenti sul web, vedreste una lista lunga così di accessi a Gazzetta.it sulla pagina del Diavolo. Sono dispiaciuto di vederlo ormai da un po’ in condizioni così critiche, ma vedo anche che la proprietà sta provando a ripartire e quindi i tifosi devono avere fiducia».

TORNARE – «Voglia di Milan? Mi piacerebbe tornare in Europa. Dai, faccio bene quest’anno, vinco la Libertadores e poi torno. Al Milan sarebbe davvero bello».

BOBAN – «Penso che Boban sia entrato con la testa di aiutare e ci ha sempre provato. Poi, se non gliel’hanno lasciato fare…».

MALDINI – «La società deve lasciarlo lavorare, conosce la testa dei giocatori, sa cosa significa questo club ed è in grado di riportarlo in alto. Mi auguro possa avere una strada lunga in rossonero. La proprietà deve puntare su persone così e dargli la tranquillità di poter fare il loro lavoro. Ci ho giocato insieme e so cosa può dare al Milan. Da compagno mi ha dato consigli e aiutato, una volta ci siamo anche scontrati, lui è un personaggio molto schietto. Ci sentiamo regolarmente, l’ultima volta è stato due settimane fa».

IBRA – «Se anche Ibra deve restare? Certo. Il club deve puntare su di lui, è troppo prezioso per i giovani ed è letale in area. È uno che tira il gruppo, ti fa dare il massimo. E poi è molto intelligente, si cura bene».

RIMPIANTO – «Un infortunio piccolo alla fine è diventato una cosa grossissima. Ho perso fiducia, mi sono sentito un po’ solo perché mi han dato delle colpe che non avevo».

GATTUSO – «Come lo vedo da allenatore? Ora benissimo, ma prima francamente non ce lo avrei visto. In campo, lo sappiamo, era molto nervoso, chi poteva pensare che avrebbe potuto allenare? Mi ha stupito molto anche Inzaghi, pensavo avrebbe fatto cose al di fuori del calcio».