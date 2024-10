Pato, pronto il RITORNO IN SERIE A. Sull’ex Milan c’è una BIG decisa ad acquistarlo per l’attacco

Pato potrebbe RITORNARE IN SERIE A. Sull’ex attaccante del Milan ci sarebbe una squadra che ha bisogno di un giocatore come lui

L’ex milanista Pato è pronto a ritornare in Serie A. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Torino, dopo l’infortunio di Duvan Zapata, sta osservando il brasiliano (ad oggi svincolato) per capire quante possibilità ci sono per acquistarlo. Ecco le ultime.

IL PUNTO – Pato ritorna in Serie A? Il Torino deve capire come sostiture Duvan Zapata, out per tutta la stagione a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, del menisco mediale e del menisco laterale. Il mercato degli svincolati offre questi 15 bomber: spiccano anche Choupo-Moting e Ben Yedder.