Patric: «Non abbiamo limiti ma ora vogliamo toglierci altre soddisfazioni»

Patric è il protagonista del Match Program di Lazio-Verona: queste le parole del difensore biancoceleste a poche ore dalla sfida

DIFENSORE – «Soddisfatto del ruolo? Ricordo che il mister mi disse che secondo lui potevo diventare un gran centrale di destra e che sarei potuto divenire importante per la squadra, soprattutto nelle uscite con il pallone. Ci avevo già pensato qualche volta perché sono sempre stato un terzino in una difesa a quattro e, nel nostro sistema di gioco, mi sarei potuto adattare meglio come centrale. Sono stato molto attento e sono cresciuto gradualmente. La squadra ha cambiato il suo modo di giocare ed io sono stato avvantaggiato da questo, perché abbiamo iniziato a costruire dal basso. Sono stato felice di questo cambiamento ed ora mi sento a mio agio come centrale».