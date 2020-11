Pau Lopez: « È importante far vedere all’allenatore che può contare anche su chi gioca meno»

Il portiere della Roma, Pau Lopez, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Cluj. Le sue parole

MATCH – «Vincere oggi sarebbe un passo importante ma non sarà facile. Abbiamo fatica la prima a vincere, nella seconda non abbiamo vinto, sarà una partita durissima».

RILANCIO – «L’importante è giocare per tutti i calciatori che non giocano in campionato. Ho l’opportunità di giocare in Europa, è importante per noi per far vedere all’allenatore che può contare su di noi».