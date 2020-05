Pau Lopez: «Mirante punto di riferimento della Roma»

Pau Lopez ha parlato del rapporto con il compagno di reparto Antonio Mirante: «Un punto di riferimento alla Roma»

Pau Lopez ha speso belle parole per il collega di reparto Antonio Mirante: «È un ragazzo fantastico, mi ha dato una grande mano fin dall’inizio. Sorride sempre in allenamento, è incredibile. Non solo per me, ma per tutta la squadra».

«È importante per tutti noi all’interno dello spogliatoio, un punto di riferimento», ha detto il portiere della Roma attraverso i canali social ufficiali del club giallorosso.