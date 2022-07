Pau Torres Juve, i bianconeri ci provano: la richiesta del Villarreal è alta

Pau Torres Juve, Cherubini ci prova. Il Villarreal, per cedere il difensore, chiede però una cifra molto alta

Arrivano nuove conferme sull’interesse della Juventus per Pau Torres, uno dei possibili nomi per rinforzare la difesa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è già il gradimento di Allegri al possibile acquisto.

Il club bianconero ci prova, ma non sarà facile: il Villarreal, infatti, per lasciarlo andare chiede una cifra piuttosto importante, superiore ai 40 milioni di euro.