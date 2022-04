Pau Torres: «Liverpool favorito, come Juve e Bayern»

Il difensore del Villareal è già pronto in vista della semifinale di Champions League contro il Liverpool di mercoledì 27 aprile

Pau Torres ha parlato con As in vista del prossimo turno di Champions League, con la sorpresa Villareal contro il favorito Liverpool:

«È un rivale fortissimo, conosciamo tutti le loro qualità: hanno attaccanti che coprono molto bene gli spazi e sanno sempre cosa fare. Hanno alcuni tra i migliori giocatori del mondo e hanno battuto facilmente il Manchester United, dopo aver sconfitto il City qualche giorno prima. Ma ci siamo adattati molto bene alle squadre che abbiamo affrontato finora»

DIFFERENZE CON IL BAYERN – «Il Bayern attacca con più persone. Il Liverpool è più diretto quando recupera palla, cerca rapidamente spazi alle spalle della difesa. Penso che sarà una partita diversa, in cui dovremo far attenzione a non concedere questi spazi. Dovremo essere molto concentrati e cercare di ottenere un buon risultato all’andata»

FAVORITI – «Sì, è per questo che sono i favoriti in questo momento, dato che sono molto in forma. Dobbiamo essere consapevoli di chi abbiamo di fronte ed è giusto dire che sono loro i favoriti. Ma anche Juve e Bayern lo erano. Siamo qui per continuare a regalare sorprese»

DIFENDERE CONTRO SALAH – «Non solo Salah, anche Mane, Diogo Jota, Luís Díaz… ce ne sono tanti e tutti molto bravi. Ognuno con le sue caratteristiche ma tutti veloci, pericolosi negli spazi. Dovremo essere molto attenti e difendere come squadra. Poi dovremo essere efficaci».