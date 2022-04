Champions, Pau Torres: «Con il Bayern non abbiamo niente da perdere»

Il difensore del Villareal ha parlato alla vigilia della partita con il Bayern Monaco sulla gara e sugli attaccanti affrontati in stagione

Pau Torres ha parlato al quotidiano spagnolo Marca della partita contro il Bayern che il Villareal affronterà nel quarto di andata di Champions League: «Sono con il Manchester City i favoriti a vincere la coppa, ma noi scenderemo in campo senza pressione, non abbiamo nulla da perdere. Saremo tranquilli e ce la giocheremo fino alla fine»

Pau Torres domani sarà chiamato a marcare Robert Lewandowski, l’ennesima sfida per il giovane centrale spagnolo: «Ho avuto modo di affrontarlo durante l’Europeo e ovviamente è un attaccante incredibile, molto diverso da Benzema: ogni tanto non sembra essere nemmeno in campo, ma è decisivo in ogni azione del Bayern. Veniamo dalla esperienza di Vlahovic, che era in grado di creare un gol dal nulla e dovremo lavorare di reparto per fermarlo»