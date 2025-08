Paul Pogba Unbreakable: in attesa di rivederlo in campo, la nuova sfida dell’ex Juve. La moglie: «Abbiamo passato momenti molto duri»

Paul Pogba Unbreakable: in attesa di rivederlo in campo, la sfida dell’ex bianconero. Ecco le parole della moglie

Dopo il trasferimento al club del Principato, il centrocampista francese ed ex Juve Paul Pogba si lancia in una nuova avventura imprenditoriale con l’intenzione di lasciare un segno. É il segno di una nuova vita in campo, tradotto in un nuovo progetto fuori che trasforma il dolore in un messaggio di speranza. Il trasferimento di Paul Pogba al Monaco non è solo un ritorno in Ligue 1, ma l’inizio di una vera e propria rinascita. A simboleggiare questo nuovo capitolo, il centrocampista francese e sua moglie Zulay hanno lanciato una collezione di gioielli dal nome tanto evocativo quanto significativo: “Unbreakable“, ovvero “Indistruttibile”. Un’iniziativa che, come riportato dal quotidiano francese L’Équipe, non è solo un’avventura imprenditoriale, ma un modo per raccontare la resilienza dopo gli anni più bui della sua carriera.



Il nome “Unbreakable”, infatti, è un riferimento diretto al terribile calvario attraversato da Pogba. Un periodo segnato da due vicende che ne hanno quasi distrutto la carriera e la vita personale: la lunga e umiliante squalifica per doping di 18 mesi e la traumatica vicenda di estorsione che ha visto coinvolto persino il fratello Mathias. Due prove durissime, che hanno messo a repentaglio tutto ciò che aveva costruito. A spiegare il significato profondo del progetto è stata la moglie, Zulay Pogba: «Abbiamo vissuto momenti molto duri, ma siamo rimasti uniti. È questo che volevamo dire alle persone a attraverso questa collezione: non siete soli a vivere delle prove, l’importante è di rialzarsi».



La collezione, creata in collaborazione con la gioielliera svizzera Elke Berr, sarà presentata a settembre con uno showroom a Monaco, legando indissolubilmente la sua rinascita professionale a quella personale e imprenditoriale. A 32 anni, questo progetto è più di un semplice business per Pogba: è un simbolo, una dichiarazione al mondo della sua volontà di chiudere un capitolo doloroso e di dimostrare, sia in campo che fuori, di essere ancora, e più di prima, indistruttibile.