Pavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’Inter: c’è già la decisione del club francese sul riscatto

Il futuro di Benjamin Pavard si tinge di incertezza e sembra allontanarsi definitivamente dalle sponde del Mediterraneo. L’avventura del difensore francese, Campione del Mondo nel 2018 e per anni colonna della nazionale Bleus, non è riuscita a decollare come sperato durante la sua esperienza in Ligue 1. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il rapporto tra l’eclettico centrale e l’Olympique Marsiglia è ormai giunto ai titoli di coda, senza alcuna possibilità di appello o ripensamento.

Il club del Velodrome, una delle piazze più calde, esigenti e passionali del calcio d’Oltralpe, non ha espresso soddisfazione per il rendimento offerto dall’ex Bayern Monaco in questa stagione. Le prestazioni altalenanti hanno convinto la dirigenza dell’OM a fare un passo indietro: non verrà attivata l’opzione di acquisto a titolo definitivo, fissata a 15 milioni di euro. Una decisione che ha ripercussioni immediate e pesanti per le strategie dell’Inter. Nonostante il pedigree internazionale di assoluto livello, il ritorno di Pavard a Milano non rappresenta un rinforzo, bensì la gestione di un esubero di lusso.

Il classe ’96, infatti, non rientra minimamente nei piani tecnici di Cristian Chivu. L’allenatore rumeno, che ha plasmato i Nerazzurri secondo una precisa identità tattica fatta di rapidità e aggressione alta, non vede nel francese le caratteristiche adatte per la sua linea difensiva. La Beneamata si trova quindi in una posizione scomoda: la dirigenza di Viale della Liberazione dovrà lavorare alacremente per trovare una nuova sistemazione al giocatore. L’obiettivo del presidente Marotta è individuare un club disposto a investire cifre simili a quelle pattuite inizialmente con i francesi, per evitare sanguinose minusvalenze a bilancio e liberare risorse salariali fondamentali per puntellare la rosa in estate.