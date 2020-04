Leonardo Pavoletti ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Le parole dell’attaccante del Cagliari

Leonardo Pavoletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport del recupero del suo secondo infortunio. Le parole dell’attaccante del Cagliari.

«Mi allenavo già da solo e adesso sto continuando a farlo. Sotto questo punto di vista le cose per me non sono cambiate molto. Euro 2020 rimandato? Hanno spostato l’Europeo ed è giusto sperarci. Spero di essere in forma per dire la mia».