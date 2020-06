Pedro alla Juve? I rapporti con Ronaldo non sono buoni: il retroscena

Cristiano Ronaldo e Pedro litigarono violentemente in campo durante il Clasico Barcellona Real Madrid del 2010

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto riemergere un retroscena relativo al Clasico di Spagna tra Barcellona e Real Madrid. Era il 29 novembre del 2010, quando i blaugrana rifilarono la manita agli eterni rivali.

In quella partita scoppiò una violenta lite in campo, con Cristiano Ronaldo e Pedro che non si scambiarono di certo dei complimenti. «Tu chi sei?» disse CR7 a Pedrito, che prontamente rispose: «Sono un campione del mondo, tu chi sei?». Da rivali di mille battaglie in campo a possibili alleati, visto che la Juve è molto interessata all’acquisto dello spagnolo.