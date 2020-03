Pedro annuncia: «A fine stagione lascerò il Chelsea»

Pedro dice addio al Chelsea: l’attaccante dei Blues ha intenzione di lasciare Londra a fine stagione. Le sue parole

Pedro lascerà il Chelsea ed è lo stesso attaccante ad annunciarlo. L’ex Barcellona ha fatto un annuncio ufficiale ai microfoni di Cadena Ser. Le sue parole.

«A fine stagione lascerò il Chelsea. Il mio contratto si concluderà a giugno ma adesso non è neanche la cosa più importante visto quello che stiamo vivendo che non ci permette neanche di allenarci normalmente. Quello che accadrà in futuro arriverà in un altro momento».