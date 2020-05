Calciomercato Juve: occhi su Pedro a costo zero. Paratici sfida la Roma

Nome nuovo nel mercato della Juventus. Il club bianconero pensa al futuro: nel mirino c’è Pedro del Chelsea

La Juve ha abituato i suoi tifosi a diversi colpi a costo zero nel corso di queste ultime stagioni. Il club bianconero, stando a quanto riferito da Il Tempo in edicola oggi, avrebbe messo nel mirino Pedro del Chelsea, in scadenza con i Blues.

Un richiesta esplicita di Sarri, che lo avrebbe chiesto a Paratici, dopo averlo allenato proprio a Londra. Sull’ex campione del mondo c’è forte anche l’interesse della Roma, così come quello dell’Al-Sadd.