Pelé: «Brasile? Guarderò la partita da qui all’ospedale e farò il tifo»

Pelé, leggenda del Brasile, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram del match di stasera tra verdeoro e Corea del Sud

PAROLE – «Nel 1958, in Svezia, camminavo per le strade pensando di mantenere la promessa fatta a mio padre. So che molti della Nazionale hanno fatto promesse simili e sono anche alla ricerca del loro primo Mondiale. Voglio ispirarvi amici miei. Guarderò la partita da qui all’ospedale e farò il tifo per ognuno di voi. Siamo insieme in questo percorso. Buona fortuna al nostro Brasile!»