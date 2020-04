Pellegrini crede nella Lazio: «Sentono odore di scudetto»

Luca Pellegrini è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per parlare della corsa scudetto

Luca Pellegrini, ex capitano della Sampdoria dello Scudetto e attuale commentatore tecnico su Sky Sport, è intervenuto in esclusiva a Calcionews24.com per commentare la situazione della Serie A e la corsa scudetto. La Lazio potrebbe dare del filo da torcere alla Juventus.

«La Lazio è avvantaggiata dall’essere abituata a giocare spesso e ha una rosa adeguata. Poi contano gli stimoli mentali che sono la benzina. Una Ferrari senza benzina nel motore non va da nessuna parte. La sosta è qualcosa di soggettivo. Bisogna vedere come l’avranno vissuta. A volte è il semplice intervallo tra primo e secondo tempo a fare la differenza e una squadra, che magari ha disputato i primi 45 minuti male, si solleva nella ripresa. Dovrà essere bravo l’allenatore, ma la Lazio sente l’odore dello scudetto e avrà degli stimoli naturali».