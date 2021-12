Pellegrini: «Per vincere dobbiamo rimanere concentrati»

Luca Pellegrini, terzino sinistro della Juventus, ha analizzato la gara contro il Genoa nel pre partita. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di JTV, Luca Pellegrini ha parlato prima di Juve-Genoa.

GARA – «Dobbiamo stare attenti, sappiamo che nel percorso abbiamo sbagliato qualche partita. Il mister ha descritto la loro squadra, dobbiamo essere concentrati per portarla a casa. Dobbiamo vincere».

RICHIESTE – «Il mister mi chiede di essere concentrato. E’ una grande persona, mi ha

impressionato molto in senso positivo. Non mi sento in rampa di lancio, è tanto che ci lavoro e

la situazione non ci permette di non stare coi piedi per terra».