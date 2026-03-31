Pellegrini Roma, 8 partite per prendersi il futuro! Dalla volontà di rinnovare alle big alla finestra: cosa filtra

Pellegrini Roma, 8 partite per prendersi il futuro! Dalla volontà di rinnovare alle big alla finestra: la posizione del club giallorosso

Il finale di stagione può cambiare tutto per Lorenzo Pellegrini. La Roma si avvicina alla sfida contro l’Inter con la necessità di fare risultato e con diverse difficoltà di formazione, motivo per cui Gian Piero Gasperini si aspetta una risposta forte dai suoi giocatori di maggiore qualità. Tra questi c’è proprio il centrocampista giallorosso, reduce da un ultimo periodo in crescita prima della sosta. Le sue recenti prestazioni, tra gol pesanti e assist decisivi, hanno rilanciato il suo peso all’interno della squadra in un momento delicato della stagione. La sensazione è che il tecnico voglia ritrovare subito quel Pellegrini determinante, capace di incidere nelle partite importanti e di trascinare la squadra nella corsa finale. In queste ultime otto partite, il numero 7 si gioca molto, forse tutto, sia sul piano tecnico sia su quello personale.

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Pellegrini Roma, il contratto in scadenza pesa sulle scelte del club

Il tema del futuro, infatti, resta centrale. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, infatti, Pellegrini ha il contratto in scadenza il 30 giugno e questa situazione continua inevitabilmente a influenzare il contesto attorno a lui. Da una parte c’è la volontà del giocatore, che dopo tanti anni in giallorosso vorrebbe ancora proseguire la sua avventura nella Capitale; dall’altra ci sono le valutazioni economiche della società, chiamata a trovare un equilibrio sostenibile. L’attuale ingaggio del centrocampista è molto elevato e, in caso di rinnovo, l’eventuale nuovo accordo dovrebbe essere impostato su cifre sensibilmente inferiori. È proprio questo il nodo principale della vicenda: la Roma potrebbe spingersi fino a una certa soglia (intorno ai 2 o 2,5 milioni di euro all’anno), ma non oltre. Toccherà allora anche al giocatore capire se accettare un ridimensionamento pur di restare nel club che sente suo. Sullo sfondo, intanto, non mancano gli estimatori, perché un profilo come il suo a parametro zero fa gola a diversi club italiani.

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Gasperini punta su Pellegrini, ma Juventus, Napoli e Inter osservano

Nel frattempo, però, c’è un dato che potrebbe avere un peso decisivo: Gasperini stima Pellegrini e vorrebbe continuare a lavorare con lui. Se all’inizio del rapporto tra i due c’era stata una certa distanza, oggi il quadro appare molto diverso. Il tecnico ha imparato ad apprezzarne qualità tecniche, professionalità e spessore umano, mentre il giocatore ha ritrovato centralità grazie a un allenatore che gli ha restituito fiducia in un momento complicato della carriera. Questo può aprire uno scenario nuovo. La permanenza non è semplice, ma neppure impossibile. Molto dipenderà dalle prossime settimane, dal rendimento in campo e dalla volontà reciproca di venirsi incontro. Sullo sfondo restano Juventus, Napoli e Inter, tutte interessate a monitorare la situazione. Ma il desiderio di Pellegrini, almeno per ora, sembra restare uno solo: continuare a scrivere la sua storia con la Roma.