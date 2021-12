Roma, Pellegrini: «Rinnovo? Una formalità. Mou era quello di cui l’ambiente aveva bisogno»

Lorenzo Pellegrini ha parlato ai canali ufficiali della Roma. le sue parole a ripercorrere alcune tappe del 2021, dalla fascia di capitano all’arrivo di Mourinho

SPINAZZOLA – «Quando si è fatto male ero a cena con mia moglie e ci si è rovinata la serata. Ho capito subito sarebbe stato un infortunio grave. Sono sicuro tornerà più forte di prima. E’ una persona fantastica oltre che un grande giocatore.»

MOURINHO – «Gli interessa solo vincere e questa è la cosa che più mi piace di lui. Ed è quello che interessa anche a me. Ho 25 anni, gioco nella Roma e voglio vincere. Mourinho è quello di cui tutti qui nell’ambiente giallorosso avevano bisogno.»

TIFOSI – «L’assenza del pubblico l’abbiamo accusata molto. Senza di loro sembrava mancasse il motivo per cui stavamo giocando. Anche a distanza loro ci seguivano. Al ritorno dei tifosi allo stadio è stato facile riabituarsi. Ti danno dieci spinte in più.»

CALO FISICO – «Normale dopo la preparazione accusarlo. L’importante è rimanere focalizzati sul migliorarsi giorno dopo giorno. Non si può mollare nulla sotto ogni punto di vista ed è questo che stiamo facendo assieme al mister.»

INFORTUNIO – «Ho tanta voglia di ritornare e mi è pesato tanto non esserci in questo periodo. Spero di poter rientrare al 100% al più presto per dare di nuovo il mio contributo.»