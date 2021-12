Roma, Mourinho: «Stiamo diventando forti. Voglio vincere»

José Mourinho ha scritto una lettera ai tifosi della Roma, per augurare un buon 2022. Le sue dichiarazioni

Con una lettera ai tifosi della Roma, José Mourinho ha voluto augurare un 2022 di successi ai giallorossi. Il suo messaggio.

LETTERA – «Ciao a tutti, è Natale e in un momento come questo dobbiamo sempre trovare l’occasione di pensare al mondo, al prossimo, ma prima di ogni cosa alla nostra famiglia e ai nostri tifosi. Dal giorno numero uno che sono arrivato a Roma ho capito che la Roma e i romanisti sono famiglia, amici, e per questa ragione non potevo perdere l’occasione di fare gli auguri di Natale, soprattutto di buona salute, pace e amore. Quando sono arrivato qui, le cose sono state subito molto chiare: il tempo non è un concetto vuoto, ma è una parola che significa molto. Per lavorare con il tempo c’è bisogno di empatia perché senza empatia il tempo vola e non si costruisce nulla. E vi assicuro che qui, tra le mura di Trigoria, l’empatia c’è e non è fine a se stessa: è una empatia che cresce. Qui tutti lavorano e vogliono fare gruppo. Stiamo diventando davvero forti da questo punto di vista e penso che lo stiate percependo. Noi sentiamo il vostro rumore, un rumore che ci supporta. E’ per me un orgoglio e un onore lavorare per la Roma, lavorare per noi. Grazie di tutto, avete sempre un approccio fantastico. Il rumore degli amici per noi non ha prezzo. Il futuro deve essere roseo, ovviamente sogno di vincere perché è nella mia natura e nella mia storia. Non sono solo felice di migliorare e di creare le basi per il futuro. Voglio anche vincere, tutti lo vogliamo e speriamo che il 2022 ci dia la possibilità di aggiungere altri step nella costruzione di una Roma che non solo amerete, ma che vi farà sentire orgogliosi di quello che potrà realizzare. Sicuramente la nostra ambizione è questa, cercheremo di ridurre il prima possibile il gap per arrivare dove vogliamo arrivare. Auguri a tutti, felice Natale e ci vedremo presto all’Olimpico. Ci divertiremo subito nel 2022, con Roma-Juventus, ci divertiremo una volta in più».