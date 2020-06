Pep contro il razzismo: “Mi vergogno di come vengono trattati i neri” – VIDEO

Pep Guardiola, manager del Manchester City, è intervenuto al termine del successo ottenuto contro l’Arsenal. Ecco le sue parole sul razzismo

Pep Guardiola, manager del Manchester City, è intervenuto al termine del successo ottenuto contro l’Arsenal. Ecco le sue parole sul razzismo:

«Noi bianchi dobbiamo scusarci con le persone di colore, per come le abbiamo trattate mi vergono di cosa abbiamo fatto. Ho paura che non sia un problema solo americano, il razzismo è ovunque. Spero che i i giovani capisco che il razzismo non è contro un gruppo di persone, ma contro l’essere umano. Il colore della pelle non conta».