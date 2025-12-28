Percassi a DAZN: «Atalanta competitiva anche in Europa, quest’anno super protagonisti. Palestra non è un tema, al momento non c’è nulla»

Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del big match contro l’Inter di questa sera

A pochi minuti dalla sfida di cartello contro l’Inter, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sul momento della squadra bergamasca. Dalle scelte in panchina alla stagione europea, fino ai temi di mercato, Percassi ha delineato con chiarezza la linea del club.

LE SCELTE IN PANCHINA – «No, il calcio è fatto di scelte. C’è stato un momento della stagione con Juric nel quale serviva entusiasmo e Palladino l’ha portato. Siamo consapevoli che dobbiamo ancora migliorarci, lui ha la grande responsabilità di continuare a fare bene con la squadra».

LA DIMENSIONE DELL’ATALANTA – «Questa è una stagione che ci vede super protagonisti in Champions, dove il cammino è eccezionale, mentre in campionato siamo stati altalenanti. Noi come società dobbiamo investire in giocatori e strutture: restare competitivi anche in Europa non è semplice, ma questa è una rosa con qualità importanti. Dobbiamo continuare su questa strada migliorando però il rendimento in campionato, al quale teniamo molto».

IL FUTURO DI PALESTRA – «Non è un tema all’ordine del giorno. È un ragazzo che abbiamo visto crescere con noi ed è normale che sia appetito per età e prestazioni. Nel momento in cui ci fosse qualcosa di concreto lo valuteremo, ma al momento non c’è nulla. Siamo contenti che stia facendo bene: Marco è un esempio del lavoro del nostro settore giovanile».