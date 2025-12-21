Percassi prima di Genoa Atalanta: «Pasalic? Abbiamo cercato di stagli vicino. Obiettivi? Non avremo rimpianti, avremo fatto il massimo. Dobbiamo fare questo»

Percassi prima di Genoa Atalanta: le parole del dirigente nerazzurro prima del match della sedicesima giornata a Dazn

Nel prepartita di Genoa Atalanta, Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di DAZN per delineare il momento della società nerazzurra. Il dirigente ha ribadito l’importanza di restare uniti nei momenti delicati, la centralità del lavoro quotidiano e la necessità di alzare il livello in campionato, senza perdere di vista il percorso europeo.

VICINANZA A PASALIC E FOCUS SUL CAMPO – «Abbiamo cercato come una famiglia di stare vicino a Mario Pasalic. Con il mister parliamo sempre, lui è concentrato sul campo e il discorso del mercato sarà rinviato: dobbiamo pensare a ciò che ci aspetta stasera».

OBIETTIVI STAGIONALI – «Se l’Atalanta non avrà rimpianti, avremo fatto il massimo. Abbiamo 19 punti, possiamo e dobbiamo fare meglio. In Champions stiamo vivendo una stagione straordinaria, ma in Serie A dobbiamo fare qualcosa di più. Se questo non avverrà, saremo molto dispiaciuti».