Perez Roma, ecco le prime parole dell’esterno spagnolo: «Lascio una società come il Barcellona ma arrivo in un club altrettanto importante»

Carles Perez è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L’esterno spagnolo, nel momento dell’annuncio della società, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore giallorosso:

«So che lascio una società molto importante come il Barcellona, ma arrivo in un club altrettanto importante come la Roma. Sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con in compagni».