Perin Genoa, asse caldo per il calciomercato invernale! Il Grifone sogna il ritorno del portiere bianconero: la Juve medita alla ricerca di cessioni per fare cassa

Perin Genoa, asse caldo per il calciomercato invernale! La dirigenza valuta cessioni per fare cassa: ipotesi di uno scambio tra portieri

La Juventus inizia a muoversi con anticipo in vista del calciomercato di gennaio, con l’obiettivo di costruire un piccolo tesoretto da reinvestire per alzare il livello della rosa a disposizione di Luciano Spalletti, allenatore bianconero chiamato a dare continuità a un progetto ancora in fase di consolidamento. Secondo Tuttosport, le risorse arriveranno soprattutto da cessioni mirate di giocatori oggi considerati non centrali.

Perin-Juventus, possibile addio a gennaio

Uno dei dossier più caldi riguarda Mattia Perin, portiere classe 1992 e secondo di Michele Di Gregorio. Alla Continassa lo spazio per lui è limitato e l’ipotesi di un addio invernale prende quota. Il Genoa, alla ricerca di un nuovo numero uno, è pronto a tornare alla carica per riportarlo a Marassi, dove Perin avrebbe la garanzia del posto da titolare.

Il tecnico rossoblù Daniele De Rossi lo considera la prima scelta per la porta, preferendolo ad altri profili come Livakovic e Mandas. Sul tavolo ci sarebbe un contratto triennale, proposta che intriga il portiere, desideroso di tornare protagonista con continuità.

Le mosse della Juve e l’ipotesi Leali

In caso di cessione di Perin, la Juventus dovrebbe però tutelarsi individuando un sostituto affidabile. Non è esclusa una contropartita tecnica nell’operazione con il Genoa: il nome che circola è quello di Nicola Leali, portiere classe 1993, che potrebbe arrivare a Torino come vice Di Gregorio almeno per il prossimo semestre.

Una mossa funzionale sia sul piano economico sia su quello tecnico, utile a liberare risorse e a garantire equilibrio alla rosa. La Juve studia incastri e tempi: gennaio si avvicina e il mercato bianconero potrebbe accendersi presto.

