Scambio Frattesi Thuram: la posizione del club nerazzurro e la risposta del giocatore romano alla proposta della Vecchia Signora

Scambio Frattesi Thuram: la posizione dell’Inter è molto chiara. Via libera solamente in caso di arrivo del francese. Le ultimissime sulla trattativa

Il Derby d’Italia continua anche fuori dal campo, con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato che accende nuove tensioni tra Milano e Torino. Al centro delle trattative c’è Davide Frattesi, centrocampista della Nazionale, desideroso di maggiore spazio in squadra, e la risposta dell’Inter che ha scatenato indiscrezioni su uno scambio Frattesi Thuram.

Secondo il giornalista Gianni Balzarini, che ha fatto il punto sulla vicenda tramite il suo canale YouTube, la situazione si è trasformata rapidamente in un braccio di ferro dai toni molto alti. La Juventus ha manifestato interesse per Frattesi, considerando il centrocampista romano un rinforzo ideale per la mediana di Spalletti. Tuttavia, l’Inter ha risposto con una provocazione, chiara e strategica: “Ah sì, volete Frattesi? Allora dateci Thuram”.

Il riferimento è a Khéphren Thuram, pilastro della Juventus sia per fisicità che per qualità tecnica. La proposta di scambio Frattesi Thuram non è un’offerta concreta quanto un modo elegante per ribadire un “no”: l’Inter non intende rafforzare una diretta concorrente per lo Scudetto cedendo uno dei suoi migliori elementi, a meno di ricevere in cambio un giocatore di pari valore. La strategia dei nerazzurri, quindi, è chiara: mantenere le proprie pedine chiave e gestire con attenzione la pressione del mercato.

Sul fronte bianconero, la posizione è altrettanto netta. Thuram è considerato incedibile e centrale nel progetto tecnico della Juventus, come ribadito anche da Giorgio Chiellini. Qualsiasi discussione su uno scambio Frattesi Thuram al momento è bloccata dalla volontà della società torinese di trattenere il francese, elemento fondamentale per il presente e il futuro della squadra.

Nonostante il muro della Juventus, la volontà di Frattesi tiene viva la trattativa. Secondo le indiscrezioni, il centrocampista avrebbe già dato il suo “sì” al trasferimento a Torino, attratto dalla possibilità di giocare con continuità da titolare. Questo elemento potrebbe pesare nella strategia dell’Inter, che fino al 31 gennaio dovrà valutare se cedere il giocatore o mantenere la propria linea dura.

In sintesi, lo scenario dello scambio Frattesi Thuram resta complesso: da una parte l’Inter protegge i suoi gioielli, dall’altra la Juventus spinge per un rinforzo a centrocampo. La volontà del giocatore, le esigenze dei club e la pressione del mercato rendono la trattativa incerta fino all’ultimo giorno della sessione invernale, con la possibilità che nelle prossime settimane emergano sviluppi clamorosi.