L’agente di Buffon: «Perin non doveva andare alla Juve, io non l’avrei mai consigliato così»

Silvano Martina, storico procuratore di Gigi Buffon, critico nei confronti della scelta di Mattina Perin in estate di approdare alla Juventus per fare da secondo a Woyciech Szczesny

Sono in molti a chiedersi le ragioni per cui, in estate, Mattia Perin abbia scelto la Juventus pur consapevole di dover essere nelle gerarchie il secondo di Woyciech Szczesny: l’ex portiere del Genoa, per ora, ha davvero giocato poco in bianconero. Eppure qualche mese fa, dal Napoli alla Roma, per lui le richieste non mancavano di certo… «La scelta della Juve non andava fatta, ma come fai a rinunciare ad un club che ti aumenta così lo stipendio?», ha detto ieri ai microfoni di Radio RMC Silvano Martina, ex portiere ma soprattutto forse meglio conosciuto per essere il procuratore storico di Gigi Buffon, ancora in buoni rapporti con i bianconeri.

«Probabilmente adesso la Juve vorrà consacrare Szczesny e poi magari dare un po’ più spazio a Perin in futuro – le parole dell’agente – . Anche Neto, come lui, fece una scelta del genere sbagliata, poi alla fine ha fatto bene a Valencia. Però questi sono anni di carriera che perdi ed è un vero peccato. Noi non possiamo condannare comunque le scelte dei giocatori, anche se io avrei consigliato a Perin di non prendere mai quella decisione». Abbastanza chiaro e netto.